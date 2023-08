Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pyszącej trwa w najlepsze Katarzyna Baksalary

Wakacje to czas kiedy dzieci w szkołach nie ma. Nie oznacza to jednak, że w placówkach oświatowych nic się nie dziele. W Szkole Podstawowej w Pyszącej wręcz wrze, a to za sprawą budowy sali sportowej przy szkole. Byliśmy zobaczyć tę inwestycję z bliska.