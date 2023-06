Burmistrz Śremu z wotum zaufania. Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Śremie, ostatnia w tej kadencji

Jeśli chodzi o Tomasza Wojnę, który wypowiadał się w imieniu radnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, to nie ograniczył się on jedynie do posumowania 2022 roku, ale spojrzał na całą kadencję. Jednym z wniosków radnego było to, że mimo różnic i pewnych tarć, które pojawiały się na początku działalności obecnej śremskiej rady miejskiej, czas pokazał, że rada jest w stanie skutecznie współpracować i wypracowywać wspólne stanowisko, zwłaszcza w takich sytuacjach ja pandemia czy właśnie wybuch wojny za wschodnią granicą Polski.

Tomasz Wojna nie uniknął jednak i wskazania tego, co zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości nadal w gminie Śrem szwankuje i z jakimi kwestiami się nie zgadzają. Są to między innymi kwestie drogowe i komunikacji w mieście oraz kwestie nadal istniejących problemów z gospodarowaniem odpadów.

Mimo uwag klub radnych PiS udzielił wotum zaufania dla Burmistrza Śremu.