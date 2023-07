Co robić w weekend w Śremie i okolicy? Zapraszamy na koncerty i nie tylko. Sprawdź, co się dzieje w ten weekend w Śremie i okolicy!

Muzycznie na ul. Mickiewicza w Śremie. Zaprasza Muzeum i ŚOK

Jeśli chodzi o piątkowy wieczór , który już pełnoprawnie można nazwać weekendem, to zapowiada się on muzycznie. W pierwszej kolejności warto zajrzeć do Muzeum Śremskiego . Tam od godz. 19.30 rusza kolejny koncert z cyklu "Muza w Muzeum" . Tym razem nie odbędzie się ona w muzealnym amfiteatrze, a na sali.

Z kolei Śremski Ośrodek Kultury od godziny 20.30 zaprasza do tańca podczas "Tanecznego piątku nad Wartą". O idealne dźwięki i dobrą zabawę zadbają DJ Massey i DJ Jankus, którzy w Śremie i okolicach są znani i lubiani, no i chyba każdą imprezę potrafią rozkręcić. Oprócz muzyki w ogrodzie ŚOK pojawi się również ognisko.

Sobota na kolorowo w Książu Wielkopolskim

Jeśli chodzi o sobotę, to w sobotę warto wybrać się do Książa Wielkopolskiego, gdzie odbędzie się największa kolorowa impreza tego sezonu - Bieg Kolorów. To wydarzenie na stałe już wpisało się w kalendarz letnich imprez i ma swoich zagorzałych fanów, tak wśród dzieci jak i dorosłych. Co najważniejsze w tym biegu absolutnie nie liczy się wynik a dobra zabawa. Te słowa z pewnością mogą potwierdzić uczestnicy wcześniejszych edycji biegu m.in. tego w Jarosławkach w ubiegłym roku.