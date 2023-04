Czy szkoła może działać bez dzwonka? Okazuje się, że i owszem! Tak funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Śremie

Od września w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie wyłączono dzwonek, który dotychczas wzywał uczniów na lekcję i wyznaczał porę przerwy. Skąd taki pomysł w śremskim Ogólniaku? Czy trudno funkcjonować w szkole bez dzwonka? O to zapytaliśmy m.in. uczniów i dyrektora śremskiego LO.

Szkoła bez dzwonka na lekcję. Tak działa Liceum Ogólnokształcące w Śremie

Szkolny dzwonek, to coś, co zarówno uczniom jak i nauczycielom wyznacza tempo szkolnego życia. Początek lekcji oraz czas na przerwę. Co się stanie, jednak kiedy ten dzwonek się wyłączy? Jak się okazuje, na przykładzie śremskiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie, niewiele. Uczniowie nadal chodzą na lekcję, a nauczyciele nadal uczą. Różnica jest jedynie taka, że wszystko odbywa się w większym spokoju i mniejszym stresie. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz dyrektor szkoły Piotr Mulkowski.

Maturalny zwyczaj śremskiego LO przez cały rok szkolny?

Brak dzwonka w śremskim Ogólniaku to w zasadzie nie nowość, która pojawiła się w tym roku. Do tej pory szkolny dzwonek był wyłączany na czas matur, żeby dodatkowo nie stresować maturzystów i zapewnić im większy komfort podczas egzaminów. Jak się jednak okazuje majowo-czerwcowa przerwa w dzwonieniu na lekcję podoba się jednak nie tylko maturzystom, ale i pozostałym uczniom szkoły, którzy poprzez samorząd skierowali prośbę do dyrekcji o całkowitą rezygnację ze szkolnego dzwonka.

W swojej petycji uczniowie śremskiego LO podnosili między innymi to, że dźwięk dzwonka osiągający nawet 80-90 decybeli jest głośniejszy niż norma dopuszczana przez Państwową Inspekcję Pracy, która wynosi 80 dB. Poza tym według uczniów dzwonek dokładał im m.in. stresu i budził niepokój.

Co na to wszystko dyrekcja szkoły? Jak stwierdza w rozmowie ze srem.naszemiasto.pl dyrektor Piotr Mulkowski, kiedy trafiła do niego uczniowska petycja, nie krył zdziwienia, zwłaszcza tym, że nie było to kilka zdań, a całkiem solidnie przygotowana prośba z argumentami za takim rozwiązaniem.

Brak dzwonka w szkole, to same plusy - przekonują uczniowie LO w Śremie

Szkoła, przychylając się do prośby uczniów, początkowo dzwonek wyłączono na okres próby. W tym czasie okazało się, że szkoła funkcjonuje tak samo dobrze jak wcześniej, a spóźnialskich nie przybyło. Niektórzy twierdzą nawet, że brak dzwonka, nauczył ich lepiej organizować swój czas.

Więcej o śremskiej szkole bez dzwonka dowiecie się z nagrania. Posłuchajcie uczniów LO i dyrektora Piotra Mulkowskiego