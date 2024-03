Do jakiego przedszkola w Śremie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Śremie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się zwykle w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Śremie?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna w sferze rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.