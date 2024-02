Domorośli artyści w rękach strażników miejskich ze Śremu. Nieletni wandale zostali złapani na gorącym uczynku

Gryzmoły "zdobią" Śrem. Niestety nie przydają mu uroku

Bazgroły, gryzmoły i inne esy-floresy na ścianach budynków, na ławkach w parku oraz na innych przedmiotach w przestrzeni publicznej to prawdziwe utrapienie. Niestety często jest tak, że autorów tych wątpliwej urody napisów trudno złapać za rękę. Ostatnio to się jednak udało i teraz to oni, a raczej ich rodzice odpowiedzą za gryzmoły.