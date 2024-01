Nowa strefa płatnego parkowania w Śremie? Tak się może stać na ul. Fabrycznej. To jedno z rozwiązań problemu z parkowaniem wokół cmentarza

Problem z parkowaniem przy ul. Fabrycznej w Śremie

Około dwóch tygodni temu z problemem parkingowym przy ul. Fabrycznej w Śremie zwrócił się do naszej redakcji mieszkaniec miasta. Na naszą skrzynkę przesłał zdjęcie miejsc parkingowych należących do gminy Śrem, przy których stoi znak mówiący o możliwości parkowania tam jedynie przez godzinę. To ograniczenie ma zapewnić rotację samochodów i umożliwić osobom odwiedzającym cmentarz parafialny zaparkowanie auta na czas odwiedzin bliskich pochowanych na tej nekropolii.

Gmina Śrem o problemie wie m.in. dzięki zgłoszeniom do śremian

Zapytaliśmy śremski urząd miejski między innymi o to, kto egzekwuje rotację na miejscach parkingowych należących do gminy Śrem oraz jak gmina planuje rozwiązać ten problem.

Na nasze pytania odpowiedziała Julia Projs, która wskazuje, że egzekwowaniem parkowania aut do jednej godziny według prawa mogą zajmować odpowiednie służby, czyli straż miejska oraz policja. Jeśli chodzi natomiast o zgłoszenia mieszkańców co do problemów w tym miejscu, to urząd miejski owszem otrzymuje je.