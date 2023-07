Duet śremskich podróżników nie zwalnia tempa! Jacek Borowski i pies Diego podróżują motocyklem elektrycznym przez Polskę

Jack & Dog podróżują motorem elektrycznym przez Polskę

Czy po Polsce da się podróżować motorem elektrycznym? Grupa podróżników sprawdzi to na własnej skórze

Czy grupa motocyklistów pobije rekord Polski?

Jacek Borowski i Diego podczas tej wyprawy podróżują motocyklem amerykańskiej marki Zero, model DSR/X. Jak zdradził śremianin jest to duży motocykl turystyczny, którego budowa i konstrukcja umożliwiła zamontowanie specjalnego kosza, w którym podróżuje jego czworonożny przyjaciel. Cała akcja Electric Moto Trip to inicjatywa kilku osób, które stworzyły aplikację dla motocyklistów, We are Bikers. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Związek Motorowy.