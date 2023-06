Jacek Borowski i pies Diego w niezwykłej wyprawie po Wielkopolsce. Podróżnicy przejechali trasę z Powidza do Winnej Góry [film, zdjęcia]

Jack and Dog, czyli Jacek Borowski i Diego w podróży rowerem elektrycznym po Wielkopolsce

Śremianin Jacek Borowski i jego czworonożny przyjaciel Diego w niedzielę, 11 czerwca rozpoczęli swoją niezwykłą podróż rowerem elektrycznym po Wielkopolsce. Nasi podróżnicy mają do pokonania trasę liczącą blisko 300 kilometrów, która jest podzielona na kilka etapów. Trzeciego dnia wyprawy Jacek i Diego rozpoczęli swoją podróż nad Jeziorem Powidzkim. Spędzili tam noc na jednej z żaglówek, a dzień wcześniej mieli okazję spotkać się z żołnierzami w 33. Bazie Lotnictwa Wojskowego w Powidzu .

We wtorek kilka minut po godzinie 9:00 rano wyjechać w kierunku Strzałkowa, a następnie do celu dzisiejszego etapu, czyli Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Jak przyznał Jacek Borowski na początku dzisiejszej trasy były pewne perypetie i trzeba było dołożyć kilka kilometrów. Towarzyszyliśmy podróżnikom podczas dzisiejszego etapu. Więcej w naszym materiale filmowym.

Wyprawa “Jack and Dog” szlakiem krajobrazowym Wielkopolski - harmonogram

Tak jak wspominaliśmy powyżej Jacek i Diego rozpoczęli swoją podróż w niedzielę na Ostrowie Tumskim i pokonali trasę do Dziekanowic, gdzie mieli okazję zajrzeć do miejscowego rezerwatu archeologicznego. W poniedziałek przejechali dystans około 45,5 km do Powidza. Jak wygląda dalszy plan wyprawy?