Jacek Borowski i pies Diego wyruszyli na niezwykłą wyprawę. Rowerem elektrycznym odwiedzą piękne zakamarki Wielkopolski [film, zdjęcia]

"Jack and Dog" wyruszył w bllisko trzystukilometrową trasę po Wielkopolsce

Jacek Borowski i pies Diego to niezwykły duet podróżników. W zeszłym roku śremianin opowiedział nam o podróżach motorem po Polsce, w których towarzyszył mu jego czworonożny przyjaciel. Tym razem nasi podróżnicy zamienili motor na specjalny rower elektryczny, który został zaprojektowany i wyprodukowany przez poznańską firmę Hazay. To właśnie tym środkiem lokomocji Jacek i Diego w siedem dni, od 11 do 17 czerwca pokonają trasę liczącą 293 kilometry, która prowadzi szlakiem krajobrazowym Wielkopolski.