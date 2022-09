Działo się w Wyrzece! Piknik rodzinny podsumował Letnią Akademię Pana Ignacego A-TO-MY [zdjęcia] Tomasz Barylski

W Wyrzece nie sposób się nudzić! Zadbała o to miejscowa filia Biblioteki Publicznej w Śremie organizując piknik rodzinny "Podróż w czasie do przeszłości wsi". Było to podsumowanie projektu Letniej Akademii Pana Ignacego A-TO-MY.