Dzieci z parafii pw. bł. Michała Kozala w Śremie przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej [zdjęcia] Tomasz Barylski

Maj to miesiąc w którym najmłodsi wierni po raz pierwszy przystępują do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Tak było w niedzielne przedpołudnie, 14 maja na śremskich Helenkach. Grupa dzieci z parafii pw. bł. Michała Kozala w Śremie po raz pierwszy przyjęła do swego serca Pana Jezusa.