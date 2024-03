Dzień Kobiet w śremskim Hipolicie. Uczniowie przygotowali dla pań część artystyczną i inne niespodzianki [zdjęcia]

W Hipolicie świętowano Dzień Kobiet

Dzień Kobiet przypada w kalendarzu 8 marca. Jednak w śremskim Hipolicie uczczono to wyjątkowe święto dzień wcześniej. W czwartkowe popołudnie do wspólnego świętowania zaproszono nie tylko uczennice i nauczycielki, ale również wszystkie mamy, których pociechy uczęszczają do tej szkoły.