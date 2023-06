Gmina Śrem oddaje fragment wałów wzdłuż ul. Popiełuszki. Portu nie będzie, a co z bulwarem spacerowym?

Miejski odcinek wału i łąki wzdłuż ul. Popiełuszki wróci w ręce Skarbu Państwa

Portowe plany Śremu z roku na rok odkładane były do szuflady, gdzie mały doczekać czasu na realizację. Pomimo upływających lat ta inwestycja nie powiodła się i nic nie zapowiada, aby mogła się powieść. Wynika to w dużej mierze z braku środków finansowych na jej przeprowadzenie. Gmina takimi nie dysponuje, a pozyskanie ich ze źródeł zewnętrznych się nie udało. W związku z tym Burmistrz Śremu podjął decyzję o zwrocie przejętego terenu na rzecz Skarbu Państwa.

O trwające postępowanie zwrotu nadwarciańskiej nieruchomości zapytaliśmy Urząd Miejski w Śremie

Spacery wałami w Śremie i atrakcyjna przestrzeń nad Wartą w mieście

Śrem jako miasto jest miejscem atrakcyjnym i wartym zatrzymania się i poznania bliżej. Jak jednak ubolewają mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta, z ich strony Śremu potencjał rzeki nie jest zupełnie wykorzystany. Wskazują m.in. na zniknięcie pomostu dla kajakarzy nieopodal mostu, brak jakiejkolwiek infrastruktury dla osób chcących przycumować, jak choćby miejsca do siedzenia oraz pozarastane wały, które nie zachęcają do odwiedzania terenów nadwarciańskich.

Owszem, pewnie są trudności z organizacją wydarzeń tu nad Wartą, bo brak prądu, teren nierówny i mało atrakcyjny a samej rzeki nie widać, bo jest pozarastana i łatwego dostępu do brzegu, na odcinku samego miasta, właściwie nie ma. Jak się jednak nic nie zacznie robić, to nigdy nie będzie lepiej

Kilka lat temu radny Andrzej Mieloszyński zaproponował, aby wałami poprowadzić trasę spacerową , która byłaby dodatkowa atrakcją prawobrzeżnej części miasta. Pomysł ten spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców tej części miasta, jednak póki co nadal pozostał w sferze pomysłów, mimo iż gmina co jakiś czas podnosi ten koncepcję stworzenia bulwaru spacerowego, wskazując na możliwość realizacji jej.

Co sądzisz na ten temat? Daj znać w komentarzu lub wyślij nam wiadomość

A wy jak sądzicie? Do tej pory pomysłów na zagospodarowanie tej nadwarciańskiej części przylegającej do miasta było wiele, kilka z nich obok wspomnianego radnego Mieloszyńskiego zgłaszało działające w Śremie Stowarzyszenie Miłośników Rzeki Warty, ale póki co ich realizacja najczęściej podsumowywana jest przez mieszkańców słowem "marazm" i poczuciem, że Śrem, który dysponuje rzeką przepływającą przez jego centrum nie do końca umie wykorzystać ten potencjał.