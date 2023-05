I Powiatowy Konkurs o Janie Pawle II "Z Wadowic do Rzymu". Uczniowie z trzynastu szkół podstawowych sprawdzili swoją wiedzę [film, zdjęcia]

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz

Do pierwszej edycji tego konkursu zgłosiło się piętnaście szkół podstawowych z powiatu śremskiego. Trzynaście przystąpiło do konkursu wiedzy, a dwie, które nie przyjechały do Dąbrowy zgłosiły swoje prace do etapu plastycznego. Więcej o pierwszej edycji Konkursu o Janie Pawle II z “Wadowic do Rzymu” w poniższym materiale filmowym.