Śremsong 2023. Trwa Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej w Śremie. Na scenie wystąpi około 600 osób! [film, zdjęcia]

Śrem stolicą piosenki religijnej

Wszystko, jeśli chodzi o Śremsong, zaczęło się na początku lat 90. ubiegłego wieku. Do dziś szkolne rekolekcje z muzyką przeobraziły się w Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej Śremsong, gdzie prezentuje się setki wykonawców, od tych najmniejszych po tych starszych. Idea jest jedna „Bóg uśmiecha się kiedy widzi, że człowiek śpiewa”.

Tegoroczny przegląd rozpoczął się w poniedziałek 15 maja tradycyjnie od występów przedszkolaków, które skradły serce niejednemu słuchającemu. Kolejne dni to występy wykonawców ze szkół podstawowych, a następnie szkół średnich oraz uczelni wyższych. Chętnych do śpiewania czy to solo, czy w duecie, czy w chórze nie brakuje.