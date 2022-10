Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Entuzjastów Świata. Seniorzy spotkali się w sali Gabi w Mchach [zdjęcia]

O zdrowiu z ratownikiem medycznych

Spotkanie z zielarką

Bardzo ciekawą prezentację o prozdrowotnych właściwościach ziół, owoców i warzyw przedstawiła Aneta Grzelka z z Hidegarnia by Zielarka od 7 boleści, która pokazała na przykładzie roślin z własnego ogródka do czego można je stosować na co dzień. Uczestnicy piątkowego spotkania otrzymali prezent od zaproszonej zielarki. Były to peelingi ziołowe do rąk i nóg jej autorstwa.