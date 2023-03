Jak ten Śrem się zmienia! Zobaczcie na zdjęciach zrobionych przez kamerę Google, jak zmienia się nasze miasto

Google pokazuje jak Śrem się zmienia

Kto często korzysta z narzędzi Google, ten wie, że mają one wiele ciekawych funkcji. My często zaglądamy, co uchwyciły kamery zamontowane na samochodzie Google, który co jakiś czas odwiedza Śrem. Najczęściej pokazujemy wam, kto został przyłapany przez nie na spacerze, w drodze do pracy czy do szkoły, lub po prostu w czasie codziennych sprawunków.