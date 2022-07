Jaki był czerwiec na śremskich drogach? Policjanci podsumowali miniony miesiąc

Jedna ofiara śmiertelna na śremskich drogach

Śremscy funkcjonariusze odnotowali łącznie 30 kolizji drogowych i 4 wypadki drogowe w których zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło 9 czerwca br. na drodze wojewódzkiej 434 na wysokości Niesłabina. W czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem zginął młody kierowca osobówki, a 4 zostały z obrażeniami trafiły do szpitali. Co było najczęstszą przyczyną zdarzeń na śremskich drogach?