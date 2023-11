Okradali stację benzynową w Żabnie. Śremscy kryminalni zatrzymali trzech podejrzanych. Odzyskano część zrabowanych pieniędzy i towaru

Dwukrotnie okradli stację benzynową w Żabnie. Zostali namierzeni

W sierpniu br. Komenda Powiatowa Policji w Śremie otrzymała dwa powiadomienia o włamaniach do budynku stacji benzynowej w Żabnie. Doszło do nich 4 i 20 sierpnia w nocy, o czym informowaliśmy na naszych łamach. Sprawcy ukradli wówczas pieniądze, alkohol i wyroby tytoniowe. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziały Kryminalnego śremskiej policji i wpadli na trop trzyosobowej grupy przestępczej, która przyjeżdżała do Żabna na tzw. gościnne występy. Do zatrzymania podejrzanych doszło w środę, 8 listopada.