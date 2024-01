Biegnie przez Polskę w samych szortach, żeby wesprzeć budowę hospicjum dla dzieci. Łukasz Szpunar dotarł do Śremu [film, zdjęcia] Tomasz Barylski

Kilka dni temu Łukasz Szpunar wyruszył w swoją niezwykłą, biegową podróż przez Polskę. Podczas swojej wyprawy pokona ponad pięćset kilometrów, a wszystko to w celu wsparcia budowy Hospicyjnego Domu Aniołków dla nieuleczalnie chorych dzieci w gminie Zaleszany (woj. podkarpackie). Jednym z punktów na trasie jest Śrem. We wtorek 31 stycznia inicjator tego przedsięwzięcia dotarł do naszego miasta.