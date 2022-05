Koncert Mchy: Amigo Band i Chór Consensus porwały publiczność w rytm lat 60. i 70. Zobacz zdjęcia z koncertu

Muzyczne show z Amigo Band i Chórem Consensus w piątek trzynastego

Piątek 13 maja wcale nie musi być pechowy. Pokazali to doskonale organizatorzy koncertu "Damy Czadu". Sala bankietowa Gabi w Mchach wypełniła się do ostatniego miejsca. Publiczność doskonale bawiła się razem z Amigo Band z Książa Wielkopolskiego, który wraz z Chórem Consensus zaserwował widowni muzyczny wehikuł czasu i powrót do lat młodości.