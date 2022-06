Książ Wielkopolski. Eko Dzień Dziecka przyciągnął tłumy do ksiąskiego parku [zdjęcia] Tomasz Barylski

Dzień Dziecka w Książu Wielkopolskim przyciągnął tłumy do miejscowego amfiteatru. Na scenie swoje umiejętności taneczno-wokalne zaprezentowały przedszkolaki i dzieci z ogniska muzycznego. Warto dodać, że najmłodsi grali również na ukulele. Były także występy grupy wokalnej i pokaż mażoretek. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Sporym zainteresowaniem cieszyły się bańki mydlane. Dzieci mogły również wczuć się w rolę strażaka. Dzięki druhom z OSP Książ Wlkp. najmłodsi mogli zajrzeć do wozu bojowego. Do dyspozycji dzieci były darmowe, dmuchane zjeżdżalnie. Chętni mogli przejechać się na kucykach czy skorzystać z możliwości malowania twarzy. Na licznych stoiskach nie brakowało rękodzieła i wyrobów od lokalnych producentów. M.in. chleba na naturalnym zakwasie czy miodu. Była również specjalna eko-strefa, gdzie na przygotowanych stoiskach zaproszeni goście przybliżali tym młodszym i nieco starszym eko-ciekawostki. Dzieciom bardzo podobały się eksperymenty chemiczne przeprowadzane na stoisku Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Po godzinie 19:00 dorośli mogli pobawić się w rytmie muzyki razem z zespołem Amigo Band.