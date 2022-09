"Kulturalnie dla Ukrainy" na rynku w Książu Wielkopolskim. Wystąpili aktorzy i soliści zza naszej wschodniej granicy [zdjęcia]

"Kulturalnie dla Ukrainy" w Książu Wlkp.

Koncert “Kulturalnie dla Ukrainy” to spontaniczna inicjatywa Krzysztofa Rosiejki ze Świętomierza, który w ostatnich miesiącach zaangażował się w pomoc m.in. przy transporcie darów dla mieszkańców Ukrainy. W zorganizowaniu wydarzenia pomógł mu Dariusz Zaczka, który mieszkając na co dzień w Niemczech organizuje podobne akcje. Dzięki ich kontaktom z ukraińskimi artystami możliwa była organizacja takiego koncertu we współpracy z miejscowym Centrum Kultury.