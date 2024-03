Lany Poniedziałek w Brodnicy. Siwki, kominiarze, niedźwiedź i baba z chłopem wyruszą w barwnym korowodzie po miejscowości [zdjęcia]

Ta tradycja w Brodnicy sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku

Lanty Poniedziałek w Brodnicy to tradycyjny korowód Siwków , który wyruszy ulicami miejscowości. Wśród przebierańców oprócz wspomnianych siwych koni będzie można spotkać Babę z Chłopem, Niedźwiedzia, Śmierć oraz Kominiarzy, którzy podobnie jak w Zbrudzewie będą „murzyć”, czyli smarować twarze sadzą. Według przesądów ma to przynieść szczęście przez najbliższy rok.

Z kolei wspomniana Baba z Chłopem będą porywać napotkanych mieszkańców do wspólnego tańca i zabawy. Ta tradycja w tej miejscowości ma ponad trzydzieści lat. Jak usłyszeliśmy podczas ubiegłorocznych Siwków, takie korowody były już organizowane w Brodnicy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

W samo południe Siwki rozpoczną harce w Brodnicy

Tak jak w poprzednich latach, zanim korowód wyruszy na ulice miejscowości, jego uczestnicy spotkają się w miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Stamtąd w samo południe wyruszą na ulice miejscowości i zapukają do drzwi. Co warto przygotować? Przede wszystkim dobry humor i drobny datek, który będzie można wrzucić do torby Baby albo kapelusza Chłopa. Początek korowodu Siwków w Brodnicy zaplanowano w Lany Poniedziałek 1 kwietnia, o godzinie 12:00.