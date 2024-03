Kominiarze ze Zbrudzewa już szykują się na Lany Poniedziałek! W tym roku zbrudzewskie murzenie wesprze Radka

Wielkanocne tradycje w Zbrudzewie wciąż żywe

Wielkanoc to najważniejsze święto dla katolików. Wiąże się z wieloma tradycjami, jednak dla mieszkańców Zbrudzewa szczególnym zwyczajem jest wielkanocne murzenie . Odbywa się ono w Lany Poniedziałek i jest praktykowane od ponad stu lat!

Od jakiegoś czasu wielkanocny korowód Kominiarzy i reszty przebierańców ma jednak wymiar nie tylko świąteczny i związany z przynoszeniem szczęścia na cały rok dla ubrudzonych sadzą, ale także charytatywny. Do tej pory wsparcie otrzymywały głównie dzieci, w tym roku natomiast wsparcie od zbrudzewskich kominiarzy otrzyma Radek, 37-letni mieszkaniec wsi.

Mieszkaniec Zbrudzewa walczy o powrót do zdrowia

Pan Radek zmaga się ze skutkami krwotocznego udaru mózgu, który wywołał u niego lewostronny niedowład ciała oraz z padaczką poudarową. Oprócz tego mieszkaniec Zbrudzewa ma również wszczepioną sztuczną zastawkę serca oraz usuniętą śledzionę. Wszytko to sprawia, że powrót do sprawności to żmudna codzienna walka.