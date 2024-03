Licealne Oscary rozdane, czyli Gala Józefów w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie. Na scenie pojawili się nauczyciele oraz uczniowie

Gala Józefów w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie to niecodzienne wydarzenie

Przez 21 lat Gala Józefów okrzepła i stała się wydarzeniem niemal kultowym w śremskim Ogólniaku przy ul. Poznańskiej. Seria wyróżnień przyznawana podczas tego wydarzenia to jedno, a drugie to występy nauczycieli i uczniów w niecodziennym wydaniu.

Statuetki dla wyróżnionych i występy nauczycieli dla wszystkich

Kapituła Józefów każdorazowo decydowała, do kogo spośród nominowanych trafią statuetki. W części kategorii statuetki przyznawano aż dwóm laureatom. My zdradzimy, że "Tekst Roku" należy do Doroty Cieślińskiej, nauczycielki fizyki, która jest autorką słów "Za maile w klasach pierwszych powinni mi płacić w euro", natomiast "Osobowością Roku" została Amelia Jankowiak, która była współprowadząca galę, a na co dzień udziela się m.in. Samorządzie Uczniowskim, szkolnym wolontariacie oraz szkolnym radiu.