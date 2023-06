Mikołaj ze Śremu wśród najlepszych młodych mechaników w Polsce. Uczeń ZSP Śrem wziął udział w konkursie Young Car Mechanic 2023

Młody mechanik ze Śremu w finale konkursu Young Car Mechanic

- opowiada Mikołaj Krawczyk i dodaje, że w remontach motocykli i samochodów najbardziej fascynuje go właśnie praca przy silnikach, poza tym przy takiej pracy po prostu odpoczywa, bo sprawia mu to sporo frajdy.

Moja przygoda z samochodami zaczęła się od pomocy tacie przy naprawie samochodów. Po jakimś czasie udało się namówić tatę na kupno pierwszego motoroweru. Sprzęt wymagał naprawy, a kiedy już było z nim wszystko w porządku, sprzedaliśmy go i kupiliśmy kolejne. Na ten moment kupiłem, naprawiłem i sprzedałem już chyba pięć motocykli

Jak zdradził w rozmowie z nami Mikołaj Krawczyk, uczeń trzeciej klasy Technikum Samochodowego w śremskim ZSP pasją do motoryzacji zaraził go tata. Początki to wspólne majsterkowanie przy samochodzie w rodzinnym garażu, a potem to już poszło.

Konkurs okazją do rozwoju. Uczeń śremskiego ZSP rywalizował z najlepszymi

Udział w konkursie Young Car Mechanic dla ucznia trzeciej klasy śremskiej samochodówki, to było nie tyle wyzwanie i chęć rywalizacji - chociąż i tego nie brakowało - ile przede wszystkim możliwość zobaczenia i nauczenia się czegoś nowego. Zanim jednak doszedł do finału, który odbył się w Warszawie i polegał na praktycznych umiejętnościach, musiał on przejść dwa etapy online, które opierały się o testy.

Mikołaj Krawczyk podczas finału konkursu Young Car Mechanic w Warszawie ZSP Śrem