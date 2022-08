Niedziela w Muzeum Śremskim. Koncert na dziedzińcu i wystawy we wnętrzach. Zobaczcie jak było OPRAC.: Katarzyna Baksalary

Muzeum Śremskie jak zwykle miało propozycję na weekend. Tym razem w niedziele 14 sierpnia czas można było spędzić przy dźwiękach harmonii - tak tych małych harmonijek ustnych, jak i akordeonu. Na ostatnim z wymienionych instrumentów zagrał Tomasz Drabina, laureat licznych konkursów i festiwali oraz stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Wraz z nim można było wybrać się w wyprawę przez Argentynę razem z tangiem, do Francji z charakterystycznymi dla stolicy tego kraju utworami czy też na Bałkany. W muzealnych salach pojawiły się natomiast wystawy. Jedna z nich " Dotyk materii", to malarstwo oraz obiekty z papieru, które wywodząc się z natury, wchodzą z sobą w rozmaite interakcje. Artystką prezentującą swoją sztukę była Aleksandra Zuba-Benn, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, zajmująca się malarstwem, tkaniną unikatową, sztuką papieru i wikliną artystyczną. Druga z wystaw natomiast to "Rytmy Światów" według artysty Antoniego Ruta.