Nominacje do Śremskich Żyraf już znane. Głosując zdecydujecie, kto otrzyma najwyższą ze śremskich statuetek Katarzyna Baksalary

Śremskie Żyrafy to statuetki, które już goszczą w domach wielu nietuzinkowych mieszkańców gminy Śrem, którzy na co dzień podejmują rozmaite inicjatywy. W tym roku do grona laureatów Śremskich Żyraf dołączą kolejni ludzie, którzy są pełni pomysłów oraz gotowości do działania. Znamy nominację, teraz wasza rola w tym, aby wskazać, kto otrzyma najwyższą z Żyraf.