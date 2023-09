O środowisko trzeba dbać ponad wszystko, czyli Rodzinny Festyn Ekologiczny w Lubiatowie. Najmłodsi poznawali ekologię przez zabawę [zdjęcia]

Najmłodsi mieszkańcy Lubiatowa wiedzą, jak zadbać o planetę i nie tylko

Niedzielne wydarzenie to połączenie nauki poprzez zabawę. Dla najmłodszych zorganizowano warsztaty interaktywne, które poprowadziło Stowarzyszenie Mercury. Najmłodsi malowali eko torby, poznawali odnawialne źródła energii. Uczyli się również jak zadbać o planetę i jednocześnie dobrze się przy tym bawić. Warto dodać, że podczas niedzielnego festynu do użytku zostały oddane nowe kosze do segregacji odpadów, które będą służyć lokalnej społeczności.