"Pani Burmistrz, gdzie jest autobus?". Transparent kością niezgody w Mełpinie. Część mieszkańców nie popiera tej formy manifestacji

Z naszą redakcją skontaktowali się mieszkańcy miejscowości, którzy byli zaangażowani w organizację dożynek. Jak podkreślają taka forma manifestacji w trakcie Święta Plonów była nie na miejscu.

To był niepotrzebne. Dożynki to nasze święto, a nie czas jakiejś wojny politycznej. Można było to zrobić na drugi dzień czy później. To było wszystko ukartowane. Osoba, która powiesiła ten baner, nie odważyła się zrobić tego u siebie, tylko wykorzystała innych. To jest najbardziej uwłaczające, poniżające nas