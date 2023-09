Dożynki gminy Dolsk w Mełpinie. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony i podzielili się dożynkowym chlebem [zdjęcia]

To czasy, kiedy kombajn szybko potrafi zebrać zboże. Stoją tutaj te wspaniałe maszyny. W zasadzie można by żyć bez zmartwień. Technologia tak poszła do przodu i rozwój, że prawie wszystko mamy na pilota. Prawie, bo pilotem nie da się wyłączyć słońca. Pilotem nie da się spuścić deszczu, ani go zatrzymać. Pilotem nie można wyciszyć szalejącej wichury, nawałnicy