Policja Śrem: policjanci pomogli rannemu mężczyźnie. Poszkodowany trafił do szpitala

Patrol śremskiej drogówki w składzie: asp. Maciej Kaniewski, sierż. szt. Mariusz Półrolniczak oraz post. Magdalena Jurga pełnił służbę w Pyszącej. Około godz. 13:00 do policjantów podjechał kierujący fiatem mężczyzna. Poinformował, że w trakcie prac na terenie swojej posesji doszło do wypadku. Podczas używania piły łańcuchowej poszkodowany rozciął sobie nogę, która obficie krwawiła.

Mężczyzna opatrzył sobie nogę i chciał dojechać do szpitala, ale zaczęło mu się robić słabo i bał się sam jechać dalej. Patrol zabrał mężczyznę do radiowozu i używając sygnałów uprzywilejowania przewiózł rannego do Szpitala w Śremie. Policjanci wnieśli mężczyznę na teren Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przekazali pod opiekę medykom