Rozstrzygnięcie konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe”. Wśród nagrodzonych instytucje i stowarzyszenia z powiatu śremskiego

We wrześniu ubiegłego roku towarzyszyliśmy mieszkańcom Nowieczka podczas premiery wyjątkowej książki. “Nowieczek dawniej i dziś” to publikacja, która powstała dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, które podzieliły się swoimi rodzinnymi historiami i archiwalnymi fotografiami. Teraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek otrzymało nagrodę w wysokości 9 tysięcy złotych.

To w pełni zasłużona nagroda dla wszystkich naszych mieszkańców, dla grupy nieformalnej, która powstała w 2020 roku. Tak naprawdę od niej zaczęła się praca nad wystawą i książką. To współpraca wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia i pomoc osób z zewnątrz przyczyniła się do tego, że ta książka została wydana. Przyznanie tej nagrody to podsumowanie tych naszych trzyletnich działań. Udało się wydać tę książkę dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie i Centrum PISOP, którym serdecznie dziękujemy