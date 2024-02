Siedem organizacji pozarządowych wyróżnionych w ramach programu "Działaj Lokalnie 2023". Wśród nich są stowarzyszenia z powiatu śremskiego Tomasz Barylski

We wtorkowy wieczór 27 lutego w Ceglarni w Jarosławkach odbyło się podsumowanie działań Lidera Zielonej Wielkopolski w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023”. Była to piąta edycja tego programu, która jest adresowana do lokalnych organizacji pozarządowych.