Seniorzy ze Śremu i okolic grali w "kulki". Śremska Rada Seniorów oraz Klub Przyjaciół Petanque - Buler.pl przygotowali turniej

Petanque to bezpieczna gra dla seniora w każdym wieku. Wymaga tylko odrobiny zręczności i koncentracji. To doskonały sposób na aktywizację i integrację. Dzięki takim aktywnością my seniorzy przełamujemy stereotypy wizerunkowe dotyczące starości. Ktoś kiedyś powiedział, że "starość to nie jest końcowy etap życia, to tylko nowy początek", który trzeba jak najlepiej zagospodarować, aby spędzić go atrakcyjnie, zdrowo i aktywnie, a wiek to tylko liczba