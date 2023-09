Śrem ma świetne miejsca do podglądania ptaków. Seniorzy spotkali się z ornitologiem w ramach Ekspertów Dobrego Życia

Seniorzy ze Śremu słuchali ciekawostek o ptakach

Cykl spotkań "Eksperci Dobrego Życia" skierowany głównie do seniorów, to nie tylko rozmowy o zdrowiu, ale również o tym jak ciekawie i przyjemnie spędzać czas. Jedną z propozycji, jaką otrzymali seniorzy podczas spotkania z tego cyklu, jest podglądanie ptaków.

Obserwowanie ptaków to prawdziwy relaks. Śrem do takich obserwacji nadaje się doskonale

Co więcej, jak przekonywał specjalista od ptaków, Śrem to doskonałe miejsce, żeby zacząć obserwację. Można to robić w ogrodzie, na działce, czy w jednym z wielu śremskich parków. Doskonałe do obserwacji są również tereny nadwarciańskie. Ci, którzy połkną obserwacyjnego bakcyla, mogą pogłębiać swoje spostrzeżenia przy pomocy lornetki oraz jednego z wielu atlasów ptaków, czy też przy pomocy internetu.