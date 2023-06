Śrem miastem od 770 lat. Z tej okazji uroczyście nadano sztandar gminie Śrem, który będzie obok herbu kolejnym symbolem miasta i mieszkańców

Analizując historię naszego miasta i regionu, to ilość lat jest znacznie większa niż obchodzone dziś 770. Badania wykazały, że już w 986 roku z drzew z okolic Niesłabina rozpoczęto budować gród. Mało tego niewiele lat później szlakiem bursztynowym podążano z południa w kierunku północy, to pośrednim miejscem, gdzie obrabiano bursztyny, był Sosnowiec, który znajduje się niedaleko, zaledwie kilka kilometrów od Śremu. To świadczy o tym o tym że mamy za sobą ogromną kulturę budowaną przez te wszystkie lata