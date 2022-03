Śremianka w konkursie Miss Wielkopolski. Możecie ją wesprzeć w walce o koronę. Zobaczcie też wszystkie pretendentki do tytułu! Katarzyna Baksalary

Komu w tym roku przypadnie korona Miss Wielkopolski? Wśród pań ubiegających się o tytuł Miss Województwa Wielkopolskiego znajduje się również śremianka fot. ilustracyjne (Robert Wozniak/PPG) Zobacz galerię (36 zdjęć)

Już w ten weekend odbędzie się gala finałowa konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego 2021. Wśród pretendentek do korony znajduje się śremianka - Julia Żyto. Reprezentantka Śremu ma obecnie 20 lat i już od pewnego czasu poświęca się swojej pasji - modelingowi. W drodze do tytułu Miss Wielkopolski możecie wesprzeć Julię, oddając na nią głos. Jak to zrobić dowiecie się, zaglądając do naszej galerii Miss.