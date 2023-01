Studniówka 2023 Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Maturzyści bawili się tradycyjnie w Gościńcu Żurawiec

Studniówka ZSR Grzybno. Maturzyści bawili się w Żurawcu

Kotyliony studniówkowe uczniów ZSR Grzybno

Otwarcie studniówki ZSR Grzybno

Po uroczystym przypięciu kotylionów przyszedł czas na to, aby głos zabrała dyrektor szkoły Beata Maciejewska. Zwracając się do zebranych na sali, a w szczególności do uczniów, nie kryła zdziwienia, że tyle, co zaczynali naukę w Zespole Szkół Rolniczych, a już są u progu dorosłości. Nie zabrakło również wspomnień studniówkowych i najlepszych życzeń dla wszystkich bawiących się na studniówce, którzy już za chwilę będą podchodzić do matury i egzaminów zawodowych. Dyrektor Maciejewska jest przekonana, że egzaminacyjne zmagania pójdą wszystkim gładko, a studniówkowy wieczór i noc na długo pozostaną w pamięci bawiących się w Żurawcu.