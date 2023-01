Studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. Zobacz, jak bawili się maturzyści ze śremskiego "Ekonoma" [zdjęcia]

Nie zabrakło również podziękowań i przepięknych bukietów kwiatów, które maturzyści wręczyli swoim wychowawcom.

Jest to wyjątkowy wieczór i wyjątkowy bal. Dla was to ostatnia prosta przed egzaminem maturalnym, który ma otworzyć wam drogę do wymarzonych studiów i dalszej nauki. Niech ten wieczór będzie najwspanialszy, niezapomniany, wyjątkowy. Jestem przekonany, że taki będzie. Nawet jeżeli w przyszłości będziecie na innych balach i zabawach to studniówka jest jedna w życiu. Życzę Wam, żeby ten wieczór był naprawdę wyjątkowy