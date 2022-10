Stypendia Starosty Śremskiego rozdane. W auli ogólniaka wyróżniono 29 uczniów szkół ponadpodstawowych [zdjęcia]

Te osiągnięcia świadczą o tym, że ta młodzież dobrze wykorzystuje czas w szkołach. O rodzicach świadczy, że dobrze wychowują swoje dzieci. Wszyscy rodzice starają się inwestować w swoje pociechy. Dla dyrektorów to również satysfakcja, bo to dobrze świadczy o szkołach, że młodzież osiąga sukcesy. Dla nauczycieli również, bo to świadczy, że dobrze przygotowują młodych. Dla mnie to oczywista oczywistość, że jest promocja powiatu śremskiego. Świadczy to o tym, że nasze szkoły ponadpodstawowe są prowadzone bardzo dobrze