Święto Policji 2023. W tym roku przypada 104. rocznica powstania tej formacji. Szef śremskich policjantów zaprasza do wspólnego świętowania

Śremscy policjanci będą obchodzić swoje święto

Święto Policji jest obchodzone 24 lipca przez funkcjonariuszy tej formacji, a zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 lipca, kiedy znowelizowano ustawę o Policji. W tym roku przypada 104. rocznica powołania do życia tej formacji. Ten szczególny dzień będą świętować również śremscy policjanci, a tegoroczne obchody będą doskonałą okazją do mianowania mundurowych na wyższe stopnie oraz wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień nie tylko dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale dla wszystkich osób, które na co dzień współpracują z Komendą Powiatową Policji w Śremie.