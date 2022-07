"Szkoła Czarodziejów" w Muzeum Śremskim, czyli półkolonie z magią w roli głównej [zdjęcia] Tomasz Barylski

Magiczne półkolonie w Muzeum Śremskim. "Szkoła czarodziejów" to propozycja naszego muzeum skierowana do najmłodszych śremian. Jeżeli mówimy o magii to nie może zabraknąć wątków ze słynnej powieści J.K. Rowling "Harry Potter". Uczestnicy mieli okazję m.in. wziąć udział w turnieju quidditcha, warsztatach malowania czarodziejskich różdżek czy stworzyć własne latające miotły. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z zajęć i warsztatów zorganizowanych w ramach "Szkoły Czarodziejów".