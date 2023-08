Tegoroczny lipiec na drogach powiatu śremskiego spokojniejszy niż ubiegłoroczny. Drogówka ze Śremu podsumowała zdarzenia drogowe

Pierwszy wakacyjny miesiąc za nami. Czy na drogach powiatu śremskiego było bezpiecznie?

Pozostałe dwa zdarzenia to wypadki, czyli sytuacje, gdzie osoby poszkodowane spędziły w efekcie tego zdarzenia więcej niż siedem dni lub zakończyły się tragicznie. Tym razem na szczęście zakończyło się jedynie obrażeniami ciała u dwóch osób, nie odnotowano natomiast żadnego wypadku śmiertelnego.

Policjanci ze śremskiej drogówki w lipcu zanotowali w sumie 21 zdarzeń drogowych. To o 12 odnotowanych zdarzeń mniej niż w roku ubiegłym. Wśród wspomnianych 21 zdarzeń drogowych znakomita większość przypadków to kolizje, było ich 19. Spoglądając na policyjne statystyki, warto również w tym miejscu zauważyć, że od początku tego roku odnotowano ich w sumie 144, w ubiegłym roku w analogicznym czasie 180, a w roku 2021 było ich aż 213.

Największe grzechy kierowców na drogach powiatu śremskiego w lipcu

Właściwie od lat największym grzechem kierowców, którzy doprowadzili do zdarzeń drogowych, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Tak też było w lipcu, gdzie doprowadziło to do sześciu kolizji i jednego wypadku, a w efekcie tych zdarzeń jedna osoba została ranna.