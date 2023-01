Korki na ul. Poznańskiej w Śremie. Kierowcy wzburzeni parkującymi "tylko na chwilkę". Czy parkowanie przy szkołach to realny problem?

Zakorkowana ul. Poznańska w Śremie. Skąd te problemy w ruchu?

Czwartek 12 stycznia jakaś chwila po godz. 15.30 na ul. Poznańskiej korek w okolicy Liceum Ogólnokształcącego. W samochodzie zaparkowanym "na awaryjkach" niemal dokładnie na wysokości wejścia do Ogólniaka kierowca zajęty telefonem komórkowym niezważający na to, że on i kilku kolejnych kierowców parkujących aut po obu stronach ulicy uniemożliwiają przejazd innym kierowcą i tym samym tworzy się coraz większy korek.