Tydzień Logistyka i Spedytora w śremskim Ekonomie. To szósta edycja wykładów i spotkań dla uczniów z przedstawicielami firm

W całe przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 40 osób oraz 19 firm i instytucji, wśród nich PGO S.A. Odlewnia Żeliwa w Śremie. To właśnie kierunek związany z logistyką i spedycją cieszy się w śremskim Ekonomie największym zainteresowaniem ze strony ósmoklasistów, którzy decydują się na wybór tej szkoły.

Kiedy spotykam się z uczniami klas ósmych po to, żeby promować naszą ofertę kształcenia zwykle tym kierunkiem interesują się najbardziej. Podczas tych spotkań utwierdzam ich w tym, że jest to kierunek w którym rynek pracy na nich czeka. Takie dni jak ten i kolejne są uzupełnieniem kształcenia teoretycznego i praktycznego, które możemy zrealizować w szkole. To, co dzieje się dzięki państwu czy podczas praktyk, czy podczas rozpoczynającego się wydarzenia to jest coś, czego nie da się zrealizować i przekazać podczas zajęć szkolnych. Jestem bardzo wdzięczny za to, że jesteście z nami i uzupełniacie ten proces kształcenia