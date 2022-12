W Śremie widziano grupę Świętych Mikołajów na motocyklach! Wszystko za sprawą akcji dla najmłodszych pod hasłem "MotoMikołaje z ZSP Śrem"

MotoMikołaje z ZSP Śrem wznów wyruszyły w trasę po mieście

To, że 6 grudnia, na ulicę Śremu wyjeżdża grupa motocyklistów przebranych za Świętych Mikołajów, to już tradycja, która narodziła się w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie. Pasja do jazdy motocyklem połączyła się z pasją do działania.