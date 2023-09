Weekend cudów ponownie w Śremie. Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukują rodzin, którym można pomóc. Zachęcają do zgłaszania takich osób

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki ponownie w Śremie

16 i 17 grudnia to Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Wolontariusze zaangażowani w tę ogólnopolską akcję docierają wówczas z paczkami do potrzebujących. Nie inaczej jest w powiecie śremskim, gdzie osoby zaangażowane w tę akcję mają pełne ręce roboty. Zanim to jednak nastąpi, przyjmowane są zgłoszenia do bazy rodzin Szlachetnej Paczki, który potrzebna jest pomoc. Obecnie śremscy wolontariusze apelują do wszystkich osób, które mają wiedzę o ciężkiej sytuacji swoich sąsiadów, którym można by pomóc.